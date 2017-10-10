ГПУ подозревает "Приват" в махинациях с транзитом мазута

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по подозрению ПАО "Эксимнефтепродукт" в махинациях с транзитом мазута белорусского производства через Одесский морской торговый порт.

Об этом говорится в определениях Шевченковского райсуда Киева, пишет enkorr.

Подозрение ГПУ заключается в том, что после анализа данных Единой автоматизированной информационной системы Государственной таможенной службы следователями было установлено, что транзит белорусского мазута через Одесский порт осуществлялся партиями, большими, чем максимальная грузоподъемность судов, которые принимали этот продукт.

Это, по мнению ГПУ, дает основания предполагать, что часть транзитного мазута, возможно, была реализована на внутреннем рынке без уплаты налогов.

"Установлено, что в течение 2017 года должностные лица "Эксимнефтепродукта" из Одесского порта документально совершили отправку мазута морскими судами сверх их максимальной грузоподъемности, что дает основание считать, что товар (мазут в режиме транзит, – ЭП) частично, вероятно, не был вывезен с таможенной территории, а был реализован должностными лицами "Эксимнефтепродукта" в розничной торговле за наличные средства на территории Украины, что повлекло неуплату налогов в особо крупных размерах", – говорится в документе.

Расследование было начато в середине июня этого года.

В рамках этого дела следователи ГПУ просили у следственного судьи доступ к звонкам, СМС и другим данным по номерам мобильных телефонов руководства других структур из орбиты группы "Приват" – "Синтез Ойл", "Одессанефтепродукт", "Черноморский топливный терминал", – которые предоставляют "Эксимнефтепродукту" услуги по перевалке нефтепродуктов.

Суд отказал ГПУ в получении такого доступа, посчитав аргументы следствия неубедительными.

По данным enkorr, проект транзитной перевалки белорусского мазута и прочих нефтепродуктов на мощностях "Эксимнефтепродукта" с середины 2016 г. осуществляет компания "Сокар Трейдинг".

Трейдер отмечал плохие инвестиционные условия, связанные с высокими ставками портовых тарифов и сборов, а также с произволом таможни.

ПАО "Эксимнефтепродукт" является частью мощнейшего в Украине Одесского перевалочного комплекса, контролируемого группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, мощностью свыше 20 млн т/г.

В состав Одесского перевалочного комплекса также входят предприятие "Одесснефтепродукт" (хранение и перевалка светлых нефтепродуктов), "Синтез Ойл" и "Укрлоудсистем" (перевалка сжиженного газа).