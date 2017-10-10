Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов во вторник слабо растут, инвесторы продолжают ждать ежемесячного отчета ОПЕК в среду и Международного энергетического агентства в четверг.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 повысилась на 7 центов (0,13%) - до 55,86 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,08 доллара (0,16%) - до 49,66 доллара за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 0,17 доллара (0,3%), до 55,79 доллара за баррель, WTI - на 0,29 доллара (0,6%), до 49,58 доллара за баррель.

Подъем на нефтяном рынке поддерживали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о постепенной ребалансировке и министерства энергетики Саудовской Аравии о сокращении экспорта в ноябре.