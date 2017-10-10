Путин встретится с лидерами немецкого бизнеса - и с руководством Siemens

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями деловых кругов Германии.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил российским СМИ помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, передает Deutsche Welle.

По его словам, встреча организована по инициативе Восточного комитета немецкой экономики. Она состоится в Сочи 12 октября.

Немецкий бизнес представят руководители около 20 предприятий, работающих на российском рынке. Среди них - Siemens, Metro, Wintersholl, Linde, Knauf и другие.

Напомним, концерн Siemens, втянут в скандал с поставкой четырех газотурбинных установок в аннексирован Крым, заявил, что может рассмотреть вопрос о сворачивании своего бизнеса в России.

Впрочем, позже в руководстве концерна объявили о намерении побороться за подряды на модернизацию российских электростанций.

Европейская правда