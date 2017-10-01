"Укртрансгаз" купил софта для газовых хранилищ на 11 миллионов

Филиал "Научно-исследовательский институт транспорта газа" ПАО "Укртрансгаз" 4 сентября заключил соглашение с ООО "Шлюмберже Сервисез Украина" о закупке софта на 10,84 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Закупку провели с третьей попытки по переговорной процедуре. Открытые торги уже дважды приходилось отменять, поскольку на них приходил только нынешний победитель.

До 4 октября поставят комплексное программное решение в области технологического моделирования и управления подземными хранилищами газа от компании "Schlumberger".

Соглашение включает годовую техническую поддержку и сопровождение, а также обучение по курсам "Petrel Геология" и "Гидродинамическое моделирование в Petrel и Eclipse". Срок использования софта неограничен.

Цена сделки на три процента ниже ожидаемой стоимости закупки в 11,21 млн гривен.

Учредителями киевской фирмы "Шлюмберже Сервисез Украина" являются голландские компании "Шлюмберже Б.В." и "Шлюмберже Инвестмент Сервисез Б.В.", а директором - Евгений Вишникин.

Он также руководит прописанным в том же офисе ООО "Эм-Ай Свако Украины", которым владеет голландская "Шлюмберже Ойл энд Гез Технолоджиз Б.В.".

Кроме того, Вишникин владеет патентом на "Способ обработки зоны карбонатного коллектора".

Соучредителями являются экс-заместитель председателя правления "Нафтогаза" и экс-гендиректор "Укргазвыдобування" Илья Рыбчич, экс-заместитель гендиректора УГВ и руководитель ООО "Карпатыгаз" Борис Синюк, совладелица сейчас приостановленного ООО "Научно-производственный центр" Плазма-Техно "Ольга Иванкив , профессор Института геологии КНУ им. Т. Шевченко Виктор Светлицкий.