Кабмин хочет сократить расходы на стипендии – CEDOS

В подготовленном правительством проекте бюджета образования и науки на 2018 год предлагается сократить расходы на социальные и академические стипендии для студентов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Руководитель отдела анализа образовательной политки аналитического цента CEDOS Егор Стадный и аналитик CEDOS Ирина Когут.

Так, правительство предлагает уменьшить расходы на социальные стипендии более чем на треть — с 992 до 631 млн грн.

"Во-первых, скорее всего, это связано с переносом финансирования вузов I–II уровня аккредитации (включая стипендии) в местные бюджеты. Во-вторых, в течение 2017 г. звучали разные комментарии представителей Минобразования о том, что Минсоцполитики не использует все средства на социальные стипендии. Пожалуй, это стало основанием для намерений сократить эту статью", - отмечают эксперты.

По мнению авторов, это негативный шаг: из-за заниженного порога малообеспеченности социальная стипендия остается недостижимой для большинства студентов, которые действительно в ней нуждаются.

В то же время, расходы на академическую стипендию для студентов, обучающихся в вузах, подчиненных Министерству образования, предлагают сократить на 21% — с 3,98 до 3,16 млрд грн.

Авторы допускают, что основной причиной здесь также стал перенос финансирования вузов I–II уровня аккредитации на местные бюджеты.

При этом, расходы на подготовку студентов в вузах III–IV уровней аккредитации планируют увеличить с 17,45 до 20,34 млрд грн.

Основное повышение приходится на Минобразования и Минобороны: МОН (с 12,11 до 13,79 млрд грн), Минобороны (с 2,02 до 2,7 млрд грн), МВД (с 0,89 до 1,18 млрд грн), МОЗ (с 1,06 до 1,19 млрд грн), Минкульт (с 704 до 850 млн грн).