Крупнейшее энергохранилище за 100 дней: Маск уже опережает сроки

Основатель компании Space X и Tesla Маск, который пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней, уже опережает сроки.

Об этом пишет Ain.ua.

В марте вице-президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв заявил, что сможет построить станцию, которая решит энергетическую проблему Южной Австралии, за 100 дней.

Сооснователь австралийской компании Atlassian Майк Кэнон-Брукс уточнил у Маска, реальны ли эти цифры, и готова ли Tesla выполнить работу в срок, если Кэнон-Брукс поможет с финансированием и политическими вопросами.

Маск сказал, что хранилище будет готово за 100 дней с момента подписания контракта, в противном случае вся работа будет беплатной.

В июле Tesla выиграла тендер, контракт был подписан. Как сообщает Bloomberg, сейчас половина энергохранилища уже готова, а Tesla опережает обещанный Маском срок.

Энергохранилище будет работать в паре с ветряной электростанцией. Вместе они смогут генерировать 129 МВт·ч, чего хватит для снабжения электричеством 30 000 домов. Именно у такого количества зданий год назад пропало электричество. Это заставило политиков штата задуматься о переходе на возобновляемую энергию.

У штата не было инфраструктуры, чтобы выполнить переход, для этого и нужно было энергохранилище. Если все пойдет по плану, станция будет готова уже к декабрю: в это время в Южной Австралии пик энергопотребления.

Кроме того, Маск заявил, что это будет самая большая станция с литий-ионными батареями в мире. Она превышает мощность ближайшего конкурента в 3 раза.