В будущем Украина не должна рассчитывать на МВФ - Данилюк

Несмотря на то, что сейчас Международный валютный фонд играет важную роль в развитии Украины, в будущем Киеву не следует рассчитывать на его поддержку.

Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в интервью ZN.UA.

П его словам, для финансирования дефицита бюджета Украина будет выходить на рынки заимствований, когда это будет нужно.

В то же время Данилюк отмечает, что программа МВФ - это индикатор для инвесторов (как для прямых, так и для тех, которые покупают украинские бонды).

"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция", - сказал министр.

"МВФ не делает программ на 10 лет, они поддерживают страну в сложный период, чтобы она имела возможность выйти из кризиса, стабилизировать состояние экономики в тот момент, когда частные инвесторы страной не интересуются, и нет никого, кто ее поддержал бы, и никакие инструменты, кроме финансирования МВФ, не работают, - отметил он.

"Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство? Что мы здесь делаем?", - указал глава Минфина.

Напомним, эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings указывали, что дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими официальными кредиторами является более важным фактором финансовой устойчивости Украины, чем возврат на внешний долговой рынок.