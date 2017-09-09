НБУ сменил главу департамента, отвечающего за "рефинанс"

По результатам конкурсного отбора департамент сопровождения кредитов с 11 сентября возглавит Олег Новаковский.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"С 2015 года Новаковский работал в департаменте сопровождения кредитов, а следовательно понимает специфику работы и важность задач, которые перед ним стоят", - заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

По его словам, работа этого департамента способствует транспарентности процедуры рефинансирования банков и контролю за выполнением банками своих обязательств перед НБУ.

"Мы считаем, что экспертиза Новаковского обеспечит эффективное выполнение функций НБУ в части поддержки банков ликвидностью", - отметил замглавы НБУ.

Ранее эту должность занимала Татьяна Лойченко.

Экономическая правда