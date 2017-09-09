Нацбанк опустил официальную гривню ниже 26 за доллар

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 11 сентября на 7 копеек и установил его на уровне 26,07 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,44 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5745 гривни.

Напомним, 8 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.

Экономическая правда