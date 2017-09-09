Нацбанк опустил официальную гривню ниже 26 за доллар
Суббота, 9 сентября 2017, 10:01
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 11 сентября на 7 копеек и установил его на уровне 26,07 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,44 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5745 гривни.
Напомним, 8 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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