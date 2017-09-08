"Нафтогаз" и "Газпром" не достигли прогресса по формуле цены на газ - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" получат окончательные решения по формуле цены на газ уже в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

"По требованию трибунала мы провели переговоры с Газпромом по контракту на покупку-продажу газа", - заявил Коболев.

"Они недавно завершились и по их результатам мы идем в суд для получения окончательного решения по новой формуле и некоторых других аспектов дальнейшей работы с этой компанией", - сказал он.

"Я сказал бы аккуратно: мы достигли того прогресса на который рассчитывал суд", - добавил глава НАК.

Как сообщалось, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

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Интерфакс-Украина