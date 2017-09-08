НАБУ задержало временного главу "Укрхимтрансаммиака"

Детективы Национального антикоррупционного бюро 8 сентября задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансаммиак".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отмечается, в этот же день им сообщено о подозрении.

В частности, и. о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным сыщиков, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации подозревают в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

По версии следствия, в течение 2014 года указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Как выяснили сыщики, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.

"Сейчас продолжаются обыски в админздании "Укрхимтрансаммиака", офисных помещениях частных предприятий, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы", - говорится в сообщении.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП будут ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн гривен каждому", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в феврале 2016 года.

Напомним, открытый конкурс на должность главы "Укрхимтрансаммиака" завершился в декабре 2016 года. Тогда Минэкономики объявило победителем конкурса Павла Шебесту. Однако, он до сих пор не был назначен.

При этом, по распоряжению премьер-министра, исполняющим обязанности директора был назначен Игорь Трегубенко.

До назначения он был заместителем директора Укрхимтрансаммиака - Виктора Бондика, которого ГПУ обвиняет в присвоении 2,3 млн долларов государственных средств.

УДП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших транспортировщиков аммиака в СНГ.

Экономическая правда