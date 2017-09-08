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НБУ продолжает снижать официальный курс гривни

Пятница, 8 сентября 2017, 09:45

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 сентября на 2 копейки и установил его на уровне 26,00 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,12 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5507 гривни.

Напомним, 7 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,02-26,05 гривны за доллар.

Экономическая правда

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