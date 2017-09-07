Стало известно, чем будут отапливать пассажирские поезда зимой

Более 80% пассажирских вагонов "Укрзализныци" ближайшей зимой будут обогреваться комбинированным электроугольным отоплением.

Об этом сообщает ЦТС.

К обслуживанию пассажиров в зимний период ПАО "Укрзализныця" подготовит 2 871 пассажирский вагон, а также 106 вокзалов и вокзальных комплексов.

В 2 301 вагоне будет комбинированное электроугольное отопление, еще в 570 — угольное.

Каждый вагон будет ремонтирован, почищен и покрашен, а также пройдет техническую диагностику отопительных систем, санузлов, будет проверена степень утепления и тому подобное.

В УЗ сообщают, что за 8 месяцев 2017 года железнодорожники отремонтировали 1 399 пассажирских вагонов, из которых капитально-восстановительный ремонт прошли 17 вагонов. По сравнению с прошлым годом отремонтировано на 100 вагонов больше.

Кроме поездов дальнего следования, в холодное время пассажиров продолжат возить и пригородные составы. Всего к зиме подготовят 256 электричек и 113 дизель-поездов и рельсовых автобусов.

В "Укрзализныце" также начали проверку вокзальных зданий на предмет готовности к холодам. В том числе проверяются объекты жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие работоспособность вокзалов: котельные, тепловые сети и паропроводы.

Для очистки станций от снега готовится снегоуборочная техника, упорядочиваются противопожарные системы, а также проверяются системы вентиляции и кондиционирования.