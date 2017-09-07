"Укрзализныця" экстренно закупает топливо — СМИ

"Укрзализныця" объявила и провела тендер по покупке топлива за один день.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на одного из участников тендера.

Приглашение на тендер участники получили в 15:07, а сам тендер был назначен на 15:30.

Закупка на 60 тыс тонн проводится по по ускоренной переговорной процедуре "под предлогом угрозы национальной безопасности и невозможности обеспечить потребности армии в ж/д перевозках", заверяет источник.

По данным издания, в тендере участвовали "Трейд Коммодити", ОККО, "Сокар", WOG, "Анвитрейд".

Тендер был разбит на шесть лотов по 10 тыс тонн каждый.

Как сообщается, 20 тыс. тонн по цене 23150-23450 грн/тонн выиграла "Анвитрейд", 30 тыс. тонн — "Трейд Коммодити" по цене 23150-23200 грн/т. Один лот выиграла компания из группы "Элемент", цена пока неизвестна.

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, экстренная закупка — результат "нулевых запасов топлива и провала переговоров по займу топлива до ближайших тендеров, намеченных по процедуре на конец октября".

Как сообщалось, нехватка дизтоплива на железной дороге в первую очередь связана с провалом "формульного тендера" на закупку 90 тыс. тонн дизельного топлива, который был запланирован на 2 сентября.

Причиной стал саботаж перехода на формульное ценообразование при закупках топлива со стороны менеджмента ЦОП во главе с Виталием Цвигуном.

Тендер должен был состояться еще в начале года, однако, по факту вышел на финишную прямую лишь в августе и был обжалован трейдерами в АМКУ.

По мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, противодействие введению формульного подхода связано с нежеланием менеджмента ЦОП терять механизмы влияния на поставщиков дизтоплива с целью коррупционного давления.

Эксперты также отмечают, что отсутствие ДТ и вагонов на "Укрзализныце" усугубляет кризис, который возник на рынке сжиженного газа.

"В своем саботаже Центр обеспечения производства "Укрзализныци" доигрался до того, что за 8 месяцев этого года так и не смог провести первый "формульный" тендер на закупку дизеля. А время идет, сезон в разгаре, запасы тают. Если честно, я вообще не понимаю, на чем они еще ездят", – отмечал Куюн на своей странице в Facebook.

По его словам, даже если газ приехал из-за рубежа, развести топливо по базам или вывезти из порта крайне сложно: нет локомотивов, а если есть – у них нет топлива.

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине.

Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн. В течение последних двух лет компания пытается изменить систему закупок, с апреля она перешла на закупки через систему ProZorro.

Это позволило снизить закупочные цены до рыночных, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги.