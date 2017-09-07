Энергосообщество заявляет о профанации реформ в Украине

Энергосообщество не довольно уровнем реформ на украинском газовом рынке и заявляет о монополии НАК "Нафтогаз".

Это следует из письма-уведомления главы секретариата Энергосообщества (ЭС) Янеза Копача, которым начата процедура решения спора, возникшего на почве нарушения Украиной своих обязательств по договору об основании ЭС.

"Согласно регламента решения споров по Договору, перед представлением в Совет министров Энергосообщества просьбы о вынесении решения, секретариат может начать предварительную процедуру против стороны договора. Эта процедура начинается путем послания письма-уведомления о начале процедуры решения споров", - говорится в письме.

Там же указывается, что цель этой предварительной процедуры – дать возможность договорной стороне представить аргументы на свою защиту.

Основные претензии к Украине со стороны ЭС заключаются в провале прикладного применения Закона "О рынке природного газа", принятого еще осенью 2015 г.

"Правовые реформы, начатые этим законом, до сих пор не привели ни к каким ощутимым сдвигам в сторону повышения конкуренции на оптовом или розничном рынке. Рынок природного газа в Украине остается концентрированным. Несколько действующих участников имеют на нем доминирующее положение. Так, НАК "Нафтогаз Украины" прямо или опосредствовано (через дочерние предприятия) удерживает доминирующее положение в производстве и транспортировке природного газа", - говорится в письме.

Из него же следует, что на "дочки" "Нафтогаза" - "Укргаздобычу" и "Укрнафту" приходится 80% от общего годового объема добычи газа в стране. При этом НАК остается лидером по импорту газа в страну (за 2016 г. его доля в этом секторе составила 74%). Он же контролирует передачу газа по Украине, включая транзит.

"Основная часть природного газа, потребляемого в стране (67%) до сих пор поставляется на регулируемых условиях, где доминирует "Нафтогаз". Он же является крупнейшим поставщиком и на нерегулируемом рынке", - пишет Копач.

Кроме монопольного положения "Нафтогаза", секретариат Энергосообщества обращает внимание на розничный рынок газа.

"40% общего годового объема розничных поставок осуществляется монополистами – 39 региональными компаниями (газсбытами, которые контролируются "облгазами" – ЭП). Несмотря на то что де-юре все украинские потребители имеют право свободно выбирать и менять поставщиков природного газа, на сегодня на практике не зафиксирован ни один такой случай", - говорится в письме.

"Подытоживая изложенные выше обстоятельства, следует отметить, что регулируемые сегменты рынка природного газа Украины или полностью, или практически полностью монополизированы действующими поставщиками "Нафтогазом" и региональными поставщиками, которые в целом покрывают 67% общего объема потребления природного газа", - сообщает секретариат ЭС.

На предоставление своей позиции по невыполненным обязательствам у Украины есть меньше двух месяцев – последняя дата подачи объяснений, установленная секретариатом Энергосообщества для Кабмина – 22 октября.

Дмитрий Рясной, ЭП