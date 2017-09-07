Украинцы в прошлом году купили книг на 112 миллионов долларов

Украинцы в 2016 году купили книг примерно на 112 миллионов долларов. В сравнение с 2015 годом – увеличение произошло лишь на 2-2,5 миллиона долларов.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"По сравнению с 2015 годом ситуация изменилась не очень сильно на книжном рынке в деньгах. Это в пределах 110-112 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2015 годом – на 2-2,5 миллиона долларов", - сказал Афонин.

Он добавил, что, например, в Германии за 2016 год купили книг на 9,2 миллиарда евро.

Он отметил, что в Украине больше всего покупают детскую художественную литературу и растет спрос на жанр "non-fiction"

Другой участник пресс-конференции, организатор Форума издателей во Львове Александра Коваль сообщила, что во Львове 13-17 сентября состоится форум, где планируется провести почти 900 событий и будут присутствовать практически все действующие книгоиздатели Украины.