Порошенко: в Украине продолжат блокировать российские соцсети

Президент Петр Порошенко заявил, что количество российских социальных сетей в Украине будет сокращаться.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"В результате введения этого года санкций против компаний, которые администрируют российские поисковые системы и социальные сети, была огромная критика в свое время. А сейчас результат – российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов Украины", - сказал президент.

"Российские социальные сети, к сожалению, были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше пристально следить и сокращать их присутствие", - заявил Порошенко.

Напомним, 17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.

С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.

Экономическая правда