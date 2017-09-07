В 2020 году экономика ускорит рост до 4% - Порошенко

Президент Петр Порошенко ожидает, что в 2020 году рост экономики Украины ускорится до 4%.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"ВВП растет уже 6 кварталов подряд, после 14 кварталов падения. И это, я подчеркиваю, при том, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована", - сказал Порошенко.

"Мы и в этом году прогнозируем рост на уровне 1,8%. Ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году", - заявил президент.

Он напомнил, что недавно кредитное агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины.

"Два других авторитетных агентства сделали это несколько раньше", - заявил президент.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли оценивает рост валового внутреннего продукта в январе-июне 2017 года в 2,5%.