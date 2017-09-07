Все разделы
Укр / Рус

В 2020 году экономика ускорит рост до 4% - Порошенко

Четверг, 7 сентября 2017, 11:07

Президент Петр Порошенко ожидает, что в 2020 году рост экономики Украины ускорится до 4%.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"ВВП растет уже 6 кварталов подряд, после 14 кварталов падения. И это, я подчеркиваю, при том, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована", - сказал Порошенко.

"Мы и в этом году прогнозируем рост на уровне 1,8%. Ожидаем ускорения роста экономики до 4% в 2020 году", - заявил президент.

Он напомнил, что недавно кредитное агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины.

"Два других авторитетных агентства сделали это несколько раньше", - заявил президент.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли оценивает рост валового внутреннего продукта в январе-июне 2017 года в 2,5%.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Порошенко ВВП
Материалы по теме
Почти 40% украинской торговли приходится на ЕС – Порошенко 1 сентября 2017, 09:46
Порошенко усилил кибербезопасность 31 августа 2017, 12:05
Президент хочет снижения цены на автомобильный газ 30 августа 2017, 15:45
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте