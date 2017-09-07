GT Group начинает импорт сжиженного газа через Одессу

Компания GT Trade, трейдинговое подразделение GT Group, впервые поставит танкерную партию СУГ на терминал "Укрлоудсистем" (Одесса).

Об этом enkorr сообщили в пресс-службе GT Group.

Танкер доставит 2,6 тыс. т алжирского СУГ 8-10 сентября.

Ранее сообщалось, что GT Group 7 сентября проведет аукцион по продаже 300 т из этого ресурса.

Ранее морские поставки газа в Украину осуществлялись терминал "Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн" в Черноморске (Одесская область). Отличительной чертой "Укрлоудсистем" является наличие резервуарного парка мощностью единовременного хранения 6000 т.

"За счет использования мощностей терминала в порту Одессы пропускная возможность южного региона может быть расширена до 20-25 тыс. т в месяц, а железнодорожные поставки дополнены автотранспортными", – сообщили в пресс-службе GT.

Читайте также: Цены на автогаз бьют рекорды: почему и что будет дальше