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НБУ продолжает снижать официальный курс гривни

Четверг, 7 сентября 2017, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 7 сентября на 3 копейки и установил его на уровне 25,98 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,99 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5314 гривни.

Напомним, 6 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,00-26,02 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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