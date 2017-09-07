НБУ продолжает снижать официальный курс гривни
Четверг, 7 сентября 2017, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 7 сентября на 3 копейки и установил его на уровне 25,98 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,99 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,5314 гривни.
Напомним, 6 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,00-26,02 гривни за доллар.
Экономическая правда
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