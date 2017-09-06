ГПУ провела обыск в офисе крупнейшего производителя сахара

Генеральная прокуратура в среду провела обыск в главном офисе агропромышленного холдинга "Астарта".

Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В пресс-службе сообщили, что 6 сентября, в офисе компании "Астарта-Киев" с участием вооруженных правоохранителей и с нарушением процессуальных норм прошел обыск, инициированный ГПУ.

"В течение нескольких часов сотрудники не могли попасть на свои рабочие места, была заблокирована работа предприятий. Кроме этого, в настоящее время заблокированы отдельные счета нескольких производственных подразделений, входящих в структуру компании", - говорится в сообщении.

"Мы рассматриваем указанные действия силовых структур как чрезмерные и необоснованные. Компания сегодня, как и всегда, конструктивно сотрудничала с регуляторными органами по даче показаний, объяснений и документации", - заявили в холдинге.

Поэтому применение "силовых" сценариев, отмечают в "Астарте", является полностью необоснованным, выглядит как непрофессионализм, или открытое давление на бизнес.

"Астарта" - это международная компания, акции которой с 2006 года листингованы на Варшавской фондовой бирже. Среди акционеров компании есть ряд известных международных инвестиционных фондов", - заявили в компании.

Сейчас все производственные процессы на предприятиях компании проходят в обычном режиме.

"Руководство фирмы обратилось в Генеральную прокуратуру и к руководству страны о недопустимости силового давления на бизнес и оспаривает неправомерные действия в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейший производитель сахара в Украине агропромышленный холдинг Астарта, по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 83 миллиона евро.

Экономическая правда