На НПЗ Коломойского испортили 380 тысяч тонн государственной нефти
Технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной.
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
"Чтобы изъять эту нефть, господин Гавриленко (глава Укртранснафты Николай Гавриленко - ЭП) предложил конкретный план действий, мы его согласовали. По этому плану были сделаны определенные шаги — выигран ряд судов. Рассчитываем, что после достижения договоренности по стоимости хранения мы сможем закрыть и эту проблему", - сказал Коболев.
По словам главы "Нафтогаза", было проведено минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве.
"Это может означать, что либо нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого качества", - объяснил он.
"Отклонение от качества было зафиксировано. Как получить компенсацию за разницу в качестве, Гавриленко собирается определить до конца года. Мы считаем, что оптимальной является денежная компенсация за эту нефть", - заявил Коболев.
На вопрос о том, во сколько оценивается указанная нефть, глава НАК ответил: "По рыночной стоимости нефти. Это и есть задача Гавриленко".
"Забирать некачественную нефть я не вижу смысла — она нам не нужна. Речь идет о более 380 тыс тонн", - подытожил Коболев.
Напомним, что в мае 2014 года "Укртранснафта", которой тогда руководил менеджер Игоря Коломойского Александрович Лазорко, по своей инициативе выкачала из магистральных нефтепроводов 675 тысяч тонн технологической нефти.
В 2014 году руководство "Укртранснафты" заключило со структурами Коломойского договора о безвозмездном хранения технической нефти сроком на год, однако вскоре было подписано дополнение к соглашению, которое сократило этот срок до 90 дней.
На трех НПЗ - Кременчугском, Надворнянском и Дрогобычском - хранилось 380 тысяч тонн государственной нефти.
СМИ сообщали, что за указанную нефть Украина ежедневно должна платить Коломойскому 2,5 млн гривен.
Полную версию интервью Коболева можно прочитать по ссылке.
Экономическая правда
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