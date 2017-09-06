На НПЗ Коломойского испортили 380 тысяч тонн государственной нефти

Технологическая нефть, которая была выкачана из магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" и хранилась на заводах группы "Приват", стала некачественной.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Чтобы изъять эту нефть, господин Гавриленко (глава Укртранснафты Николай Гавриленко - ЭП) предложил конкретный план действий, мы его согласовали. По этому плану были сделаны определенные шаги — выигран ряд судов. Рассчитываем, что после достижения договоренности по стоимости хранения мы сможем закрыть и эту проблему", - сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", было проведено минимум две выездные проверки на заводы, которые подтвердили наличие нефти в нужном количестве, но в несколько ином качестве.

"Это может означать, что либо нефть в процессе хранения смешивалась с чем-то иным, либо она изменила качество за время хранения, либо она была залита в резервуары, которые содержали что-то другого качества", - объяснил он.

"Отклонение от качества было зафиксировано. Как получить компенсацию за разницу в качестве, Гавриленко собирается определить до конца года. Мы считаем, что оптимальной является денежная компенсация за эту нефть", - заявил Коболев.

На вопрос о том, во сколько оценивается указанная нефть, глава НАК ответил: "По рыночной стоимости нефти. Это и есть задача Гавриленко".

"Забирать некачественную нефть я не вижу смысла — она нам не нужна. Речь идет о более 380 тыс тонн", - подытожил Коболев.

Напомним, что в мае 2014 года "Укртранснафта", которой тогда руководил менеджер Игоря Коломойского Александрович Лазорко, по своей инициативе выкачала из магистральных нефтепроводов 675 тысяч тонн технологической нефти.

В 2014 году руководство "Укртранснафты" заключило со структурами Коломойского договора о безвозмездном хранения технической нефти сроком на год, однако вскоре было подписано дополнение к соглашению, которое сократило этот срок до 90 дней.

На трех НПЗ - Кременчугском, Надворнянском и Дрогобычском - хранилось 380 тысяч тонн государственной нефти.

СМИ сообщали, что за указанную нефть Украина ежедневно должна платить Коломойскому 2,5 млн гривен.

Полную версию интервью Коболева можно прочитать по ссылке.

Экономическая правда