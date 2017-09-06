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Официальный курс гривни "просел" на 5 копеек

Среда, 6 сентября 2017, 09:00

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 25,95 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,85 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,4865 гривни.

Напомним, 5 сентября котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,93-25,98 гривни за доллар.

Экономическая правда

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