Украина увеличила госдолг до 76 миллиардов долларов

Совокупный государственный долг Украины в июле вырос на 1,39%, или на 1,05 миллиарда долларов до 76,06 миллиарда долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1,659 трлн гривен (64,04 млрд долларов) против 1,651 трлн гривен, или 63,26 млрд долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,19 млрд долларов до 37,44 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос до 689,42 млрд гривен (26,60 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля составил 311,46 млрд гривен, или 12,02 млрд долларов.

Отметим, что увеличение суммы государственного долга в долларовом эквиваленте при её снижении в гривневом эквиваленте является следствием изменения официального курса гривны.

К сведению, 31 июля 2017 года официальный курс гривны к доллару по данным НБУ составил 25,91, тогда как 30 июня 2017 года - 26,09 гривны за доллар.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, в котором предельный размер госдолга увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализации Приватбанка.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн.

Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате государственного заимствования.

Экономическая правда