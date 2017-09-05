На пенсию можно будет выйти в любом возрасте, при наличии 40 лет стажа - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева поддерживает идею отмены с 2028 года минимального возраста выхода на пенсию для граждан, которые имеют более 40 лет трудового стажа.

Об этом он заявил в ходе круглого стола в Киеве во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"С 2028 года люди, которые 40 лет имеют стаж, будут идти на пенсию независимо от возраста", - сказал он.

Министр отметил, что правительство поддерживает соответствующую депутатскую поправку к пенсионной реформе.

Напомним, Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Второе чтение ожидается осенью.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, больше миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии более тысячи гривен.

Кроме того, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1 тыс гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров.

Как сообщалось, согласно расчетам Минсоцполитики через десять лет новые пенсионеры будут получать в среднем 6040 гривен пенсии.

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Экономическая правда