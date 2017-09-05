МАУ разрешили летать по 6 новым маршрутам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила 6 новых назначений на эксплуатацию воздушных линий в регулярном режиме.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что соответствующее решение приняла комиссия Госавиаслужбы 28 августа, разрешения вступили в силу с 1 сентября 2017 года не неограниченный срок.

Как сообщили в ведомстве, МАУ предоставлено право летать по маршруту Киев-Дели с частотой 4 рейса в неделю.

Также МАУ получила право летать на маршруте Киев-Торонто (Канада), Киев-Попрад (Словакия), Киев-Неаполь (Италия), Киев-Болонья (Италия). На всех этих направлениях компания сможет выполнять максимум 3 рейса в неделю.

Кроме того, МАУ разрешили летать по маршруту Киев-Осло (Норвегия) с частотой 4 рейса в неделю.

Перевозчик также получил дополнительные частоты на ряде маршрутов. На линии Киев-Киттила (Финляндия) количество возможных рейсов увеличено с 1 до 2, Киев-Копенгаген - с 7 до 9, Киев-Баку - с 7 до 14, Киев-Афины - с 10 до 11, Киев-Салоники - с 2 до 3.

Получила МАУ и один отказ - ей не разрешили летать на регулярной основе по маршруту Киев-Измир (Турция).

Комиссия Госавиаслужбы принимает решение только о рекомендации предоставить право перевозчику летать по тому или иному маршруту, но само решение с учетом пожеланий комиссии утверждает руководитель ведомства (как правило он подписывает все решения комиссии).

Напомним, с 1 октября МАУ начнет взымать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности.