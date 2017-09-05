Ахметов и ликвидатор оказались крупнейшими владельцами компаний в Украине

Крупнейшим по количеству компаний бенефициаром в Украине после Рината Ахметова оказался Валерий Нечитайло — профессиональный ликвидатор.

Об этом сообщили ЭП в сервисе мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot.

На данный момент Нечитайло принадлежит 249 компаний.

"По базе бенефициаров в формате открытых данных мы нашли топ-ликвидатора, который прямо на себя переписывает компании. Но почему-то не спешит их закрывать — то ли ждет 3 года (срок давности налоговых проверок), то ли хочет стать предпринимателем года", — отметил основатель Opendatabot Алексей Иванкин.

Как отмечается, Нечитайло практикует "ликвидацию" компании путем передачи корпоративных прав. Это, по сути, не является ликвидацией компании, но юридическая связь между человеком и юридическим лицом таким образом, действительно, разрывается.

"Основной риск с "перевешиванием" компании на профессионального ликвидатора в том, что компания продолжает существовать. Это может означать обман ожиданий предыдущего собственника в том, что он не может быть привлечен к ответственности за период деятельности, когда он являлся директором", - отметил управляющий партнер юридической компании Юскутум Артем Афян.

"В остальном же такая схема распространена из-за крайне недружелюбной процедуры ее ликвидации. Риск же связан с вероятностью того, что компанию могут использовать в преступных схемах. Это не грозит уголовным наказанием, но допросы и обыски вполне реальны", — сказал он.

Как сообщалось, в Украине насчитывается 2,662 млн владельцев бизнесов на 1,5 миллиона компаний. Среди владельцев наибольшего числа компаний - Ринат Ахметов (303 компании), Петр Порошенко (76), Дмитрий Фирташ (72) и Игорь Коломойский (45).

Экономическая правда