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НБУ хочет продать на аукционе до 100 миллионов долларов

Вторник, 5 сентября 2017, 11:30

Национальный банк Украины во вторник объявил аукцион по продаже до 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечается, во вторник объявлено о проведении валютного аукциона по продаже Национальным банком иностранной валюты за гривню.

Объем аукциона - до 100 млн долларов.

Последний раз НБУ проводил аукцион по продаже валюты 31 августа и продал банкам 44,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,68.

Руководство НБУ неоднократно заявляло, что придерживается гибкого курсообразования и сглаживает чрезмерные колебания, которые вызваны временными факторами.

"Когда на рынке наблюдается дефицит валюты, мы проводим аукционы по продаже. Мы намерены продолжать валютные аукционы, чтобы сдерживать волатильность курса гривны", - говорила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Напомним, 5 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,82-25,87 гривни за доллар, а к 11:00 подросли до 25,96-26,01 гривни за доллар.

Как известно, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 сентября на 16 копеек и установил его на уровне 25,9 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ аукцион межбанк
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