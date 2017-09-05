Украина резко увеличила закупку немецких товаров

Украина, Россия и Молдова на четверть увеличили закупки немецких товаров.

Таковы итоги экспортно-импортных операций между Германией и постсоветскими странами в первом полугодии 2017 года, пишет "Немецкая волна".

Торговля со странами региона в этом году переживает мощный подъем.

"Регион прямо у нашего порога вносит таким образом весомый вклад в экспортные успехи Германии и способствует хорошей экономической конъюнктуре у нас в стране", - отмечает председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель.

В то же время импорт в Германию российской продукции (главным образом энергоносителей) увеличился на 31,2% до 16,2 миллиарда евро.

Таким образом, суммарный товарооборот между РФ и ФРГ составил в первом полугодии 28,9 миллиарда евро, что на 29% больше соответствующего прошлогоднего показателя.

Вторым по значению рынком сбыта для немецких экспортеров на постсоветском пространстве является Украина. Во всем регионе, которым занимается Восточный комитет, она занимает четвертое место после России, Румынии и Болгарии.

Товарооборот с этими двумя балканскими странами в первом полугодии тоже быстро рос (соответственно на 16,5% и 13,4%), однако динамика в бизнесе с Украиной была существенно выше: 21,3%.

Таким образом, немецкий экспорт в Украину увеличивался практически теми же темпами (26,2%), что и в России, только на значительно более низком уровне.

Фирмы из Германии поставили на украинский рынок товаров примерно на 2,2 миллиарда евро, и это дает Бюхелю основание утверждать, что "Украина снова появилась на экранах радаров немецких экспортеров".