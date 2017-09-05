Министерство криптовалют Украине не нужно - Нацкомиссия

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев не видит необходимости в создании отдельного госоргана для регулирования криптовалют.

Об этом он сказал в интервью FinClub.

"Однозначно не нужно создавать никаких новых министерств. Регулирование и надзор за криптовалютами должны осуществляться, как и везде в мире, финансовыми регуляторами", – уверен Хромаев.



В Украине два регулятора отвечают за сферы, в которые "вторгаются" криптовалюты: валюту регулирует НБУ, ценные бумаги – НКЦБФР.

"Если криптовалюта – средство для расчетов, то это сфера регулирования Центрального банка. Но если это финансовый инструмент, такой как ценные бумаги или производные ценных бумаг, то это сфера Нацкомиссии по ценным бумагам", – сказал чиновник.

Напомним, 1 августа криптовалюта Bitcoin разделилась на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению.

Как сообщалось, криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине. По данным Национального банка Украины определение такого статуса осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулирования сделок с ним в мире.

Нацбанк Украины начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, для выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования.

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