Суркисы и связанные с ними лица подали 42 иска против НБУ

Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис, а также связанные с ними лица подали 42 иска против Национального банка Украины.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений.

Другими истцами, в частности, выступают отец Игоря и Григория - Рахмиль Суркис, Светлана Суркис (дочь Г.Суркиса), Марина Суркис (дочь И.Суркиса), Полина Ковалик (является одним из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо" (И.Суркис – президент клуба).

Также истцами выступили связанные с Суркисами оффшорные компании - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

Почти все иски поданы в административный суд и касаются обжалования признания Нацбанком указанных лиц связанными с Приватбанком, из-за чего их средства в банке подлежали принудительному обмену на акции дополнительной эмиссии (bail-in) во время национализации финучреждения.

По данным госреестра, Киевский апелляционный суд 6 и 18 сентября рассмотрит апелляции на решения Окружного административного суда Киева от 17 мая 2017 года, удовлетворившего иски А-Банка и шести указанных физических лиц.

Помимо этого, в настоящее время не определена дата заседания Высшего административного суда, который должен рассмотреть заявления об обжаловании решение Киевского апелляционного суда от 27 июля и решение Окружного админсуда от 20 марта 2017 года, которыми частично удовлетворены исковые требования ФК "Динамо".

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.

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Интерфакс-Украина