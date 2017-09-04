Данилюк надеется, что шестая программа с МВФ станет последней

Министр финансов Александр Данилюк надеется, что шестая программа сотрудничества с Международным валютным фондом будет полностью реализована и станет последней.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украина не раз начинала программы МВФ. С 1994 по 2013-й их было пять. И ни одна не была доведена до конца. Каждый раз получали несколько траншей в начале, и на этом все заканчивалось, поскольку власть не хотела либо не была способна выполнить взятые на себя обязательства", - написал он.

"Когда мы начинали шестую программу МВФ в 2015 году, наша страна была в очень сложной ситуации: война, экономическая нестабильность, высокий уровень инфляции, стремительное падение ВВП, девальвация гривни", - заявил министр.

По его словам, помощь МВФ тогда была необходима как воздух и Украины ее получила.

"Макроэкономическая ситуация стабилизировалась. В 2016 году возобновился экономический рост", - отметил Данилюк.

"Я хочу, чтобы наша шестая программа с МВФ была полностью реализована и стала последней. Украина с ее потенциалом может и должна стать экономически и финансово самодостаточной", - подытожил он.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля 2017 года завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Национальный банк 5 апреля получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

3 августа Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 450 миллионов долларов.