Укрпочта закупит 3,5 миллиона кубов газа

Укрпочта планирует закупить 3,5 миллиона кубических метров природного газа для отопления всех почтовых отделений, автобаз и центров сортировки компании.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе предприятия.

Как сообщается, этот объем национальный почтовый оператор планирует хранить в хранилищах Укртрансгаза и потреблять в текущем режиме объектами региональной сети.

"Мы не будем продавать природный газ, а планируем закупить его для отопления всей нашей сети. Главное, что газ гарантированно будет в наличии и мы не будем чувствовать проблем с поставками, как прошлой зимой.

По словам Александра Находа, заместителя гендиректора Укрпочты, закупка всего объема природного газа, необходимого компании для проведения отопительного сезона, позволит значительно сэкономить.

"Разовая закупка всего объема газа позволит сэкономить в отопительном сезоне несколько миллионов гривен. Потому что во время отопительного сезона цены на газ растут на 20-25% и поставщики требуют их пересмотра, несмотря на условия, которые были прописаны при подписании соглашения на поставку этого топлива", - отметил он.

Сообщается, что Укрпочта уже объявила тендер на закупку природного газа с поставкой его в хранилища Укртрансгаза.

Решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) 7 сентября 2017.

Экономическая правда