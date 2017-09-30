"Дизельный скандал" уже обошелся Volkswagen в 25 миллиардов евро

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen в третьем квартале 2017 года на 2,5 миллиарда евро увеличил отчисления на ликвидацию последствий "дизельного скандала".

Об этом сообщается в пресс-релизе концерна, передает "Прайм".

"Причиной служит увеличение отчислений, связанных с программой выкупа и модернизации автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями TDI, которая является частью урегулирования в Северной Америке", - сообщается в документе.

Отмечается, что реализация данной программы оказалась "гораздо более сложной и трудоемкой", чем ожидалось.

Таким образом, общие затраты VW на устранение последствий дизельного скандала возрастают до 25,1 миллиарда евро, подчеркивает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.

Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах.

В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.