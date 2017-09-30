Данилюк: 70% неработающих кредитов сконцентрированы в госбанках

Министерство финансов привлекло к анализу крупнейших NPL-заемщиков государственных банков японских специалистов.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Министр указал, что после национализации "Приватбанка" Минфин является владельцем 55% банковской системы, поэтому восстановление кредитования – это также и его задача.

"Для этого необходимо признать очевидную проблему: большую часть неработающих кредитов в портфелях госбанков", - сказал он.

В них, как отмечает Данилюк, формируются резервы, а этот ресурс мог бы быть использован для нового кредитования.

"Сейчас 70% всех неработающих кредитов сконцентрированы в государственных банках, и это очень серьезная проблема, решение которой является предпосылкой для возобновления кредитования. Этот вопрос надо решать", - указал глава Минфина.

По его словам, у правительства есть несколько вариантов решения проблемы. Сейчас Минфин воплощает соответствующий проект с участием японских советников, которые помогают проанализировать 50 крупнейших NPL-заемщиков каждого государственного банка.

Данилюк отмечает, что в решении этой проблемы правительство столкнулось с серьезным сопротивлением.

"Создается впечатление, что никому быстрое решение этой проблемы не нужно. Но мы делаем все возможное для того, чтобы японские консультанты зашли в банки, проанализировали состояние, сделали выводы, рассказали нам о своем видении путей решения проблем", - сказал министр.

"У наших японских коллег, особенно у той команды, которую мы сейчас привлекли к сотрудничеству, есть огромный опыт работы над этой проблемой, и они действительно могут помочь. И эти эксперты официально приглашены украинским правительством", - указал он.