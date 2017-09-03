Строительство Керченского моста ставит под угрозу поставку чугуна в США

Россия нарушает международное морское право при строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму, что приведет к снижению товарообороту между Украиной и другими странами.

Такое мнение высказали в Центре исследования армии, конверсии и разоружения, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в заявлении ЦИАКР, вопреки заверениям политического руководства РФ, строительство этого объекта влечет ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья.

По оценкам экспертов, установленные Москвой ограничения по надводным габаритам судов, которые будут следовать по Керченскому проливу после установки железнодорожной арки, в пределах 33 метров, сделают невозможным прохождение проливом судов типа Panamax, что повлечет потерю до 43% перевалки Мариупольского морского порта.

"Например, под угрозой оказываются поставки около 1 млн тонн чугуна в год по контрактам с американскими заказчиками", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, отмечают в ЦИАКР, повлечет убытки и введенное РФ одностороннее перекрытие пролива в связи с работами по установке арок моста.

"Следует отметить, что одни сутки простоя судна в ожидании открытия пролива оцениваются в 20 тыс. долларов. Учитывая ежедневный трафик судов через пролив на уровне 70-90 судов в сутки, нетрудно подсчитать убытки, которые прямо влияют на фрахт и экономическую привлекательность региона в целом", - отмечается в заявлении.

По оценкам ЦИАКР, данные действия Москвы носят исключительно военно-политическую окраску, формируют новое поле социально-экономических рисков стагнации украинского Приазовья, прежде всего, ключевого для украинской металлургии Мариуполя, повышают угрозы в контексте сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Предлагаемые ЦИАКР первоочередные ответные меры Киева в связи с новыми угрозами включают детальное информирование о ситуации с проливом послов западных государств; вынесение этого вопроса на рассмотрение СНБО для выработки дорожной карты адекватных действий, и обеспечение ее выполнения.

Кроме того, "представляется целесообразным активизировать работу в правовом поле, апеллируя к международным институтам по вопросам нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", отмечается в заявлении.

Ранее Россия опубликовала заявление, согласно которому с 9 августа движение через Керченский пролив временно запрещено.

Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.