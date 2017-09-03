Мировая экономика вернется к синхронному росту впервые за 10 лет

Все 45 крупнейших стран мира по объему ВВП по итогам 2017 года могут продемонстрировать одновременный рост впервые за десятилетие.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, мировая экономика успешно завершила восстановление после глобального кризиса благодаря стимулирующим программам и низким процентным ставкам центробанков.

В 33 из 45 государств будет наблюдаться усиление темпов роста по сравнению с 2016 годом, прогнозируют эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Эта доля является самой высокой с 2010 года.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением: помимо середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.

Экономическая правда