Кличко ждет от Рады закон, который должен уменьшить пробки в Киеве

Закон о парковке позволит освободить улицы от неправильно припаркованных автомобилей и минимизировать заторы в Киеве.

Об этом заявил городской голова Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.

Кличко выразил надежду, что осенью Верховная Рада сможет принять закон, который позволит местным властям навести порядок в сфере парковки и убирать припаркованные не по правилам автомобили.

"Данный закон позволит нам высвободить дополнительные полосы, которые, как правило, заняты припаркованными вопреки всем правилам автомобилями", - подчеркнул он.

Комментируя проблему заторов в столице, мэр подчеркнул, что одна из причин - это хаотическая парковка на обочинах, в том числе и в запрещенных местах, что фактически сужает проезжую часть улиц.

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Экономическая правда