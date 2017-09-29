ДТЭК Ахметова хочет выкупить акции "Захидэнерго" у миноритариев

Энергохолдинг "ДТЭК" выставил оферту на покупку акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" у миноритарных акционеров по 130,46 гривни за одну штуку.

Согласно сообщениям компаний в системе раскрытия информации НКЦБФР, информация об офертах получена от ООО "ДТЭК Пауэр Трейд" 29 сентября 2017 года.

Согласно требованиям закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО", после концентрации каким-либо лицом или группой аффилированных лиц доминирующего пакета акций миноритарии имеют право на выкуп их акций по указанной цене.

Как сообщалось, компания Ornex, входящая в группу "СКМ", 18 августа приобрела на фондовой бирже "ПФТС" 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго", выставленных на продажу Фондом госимущества.

Цена продажи составила 417,163 млн гривен.

Структурам СКМ принадлежит 97,2434% акций "ДТЭК Захидэнерго". 100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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Интерфакс-Украина