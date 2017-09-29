Инвесткомпании выступили против реорганизации "Турбоатома" и "Центрэнерго"

Участники фондового рынка обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману и Фонду госимущества с просьбой отказаться от планов по реорганизации "Центрэнерго" и "Турбоатома".

Об этом говорится в соответствующем письме, копия которого есть в распоряжении ЭП.

Речь идет о решении Набсоветов "Центрэнерго" и "Турбоатома" реорганизовать указанные предприятия с публичных на частные общества.

"В случае, если собрание акционеров состоится и предлагаемые решения будут приняты, как Турбоатом, так и Центрэнерго столкнутся с требованиями миноритарных акционеров об обязательном выкупе акций, что в целом может стоить до 2 млрд гривен", - говорится в письме.

"Мы считаем, что запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость госпакетов акций в Центрэнерго и Турбоатоме, которые превышают 75%, что будет иметь ужасные последствия для функционирования отечественного фондового рынка и подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов", - отмечается в обращении.

Также отмечается, что обе компании имеют значительный размер рыночной капитализации (Центрэнерго - 4 млрд гривен, Турбоатом - 5 млрд гривен) и являются ведущими игроками в области производства электроэнергии и энерго- машиностроения, соответственно.

"Их значительный фри-флоат делает эти компании ведущими "голубыми фишками" фондового рынка Украины. Поэтому, делистинг этих акций существенно сузит круг инвестиционных возможностей на украинском рынке акций и способность инвесторов диверсифицировать свои инвестиции", - считают представители инвестиционных компаний.

"Действия, запланированные Центрэнерго и Турбоатомом, вернут назад прогресс Украины на пути построения инвестиционно-привлекательного рынка и зачеркнут усилия привлечь дополнительные средства в экономику", - говорится в письме.

При этом авторы обращения предлагают альтернативное и, по их мнению, гораздо более дешевое решение проблемы, которое позволит Центрэнерго и Турбоатому избежать санкций и будет полностью соответствовать требованиям закона.

"Государство, как мажоритарный акционер, должно просто привести Наблюдательные Совета этих компаний в соответствие с законодательством путем назначения независимых директоров и потребовать, чтобы эти компании прошли процедуру листинга на Украинской Бирже", - предлагают инвесткомпании.

Письмо подписал ряд крупных западных фондов, которые инвестируют в Украину, и ряд украинских компаний по управлению активами и торговцев ценными бумагами.

Как сообщалось, Фонд госимущества объявил о проведении внеочередного общего собрания акционеров "Центрэнерго" и "Турбоатома", на которых будут рассматриваться вопросы изменения типа общества с публичного на частное.

Фонд госимущества объяснял, что запланированная реорганизация вызвана необходимостью соблюдения закона "Об акционерных обществах" и поможет компаниям избежать санкций со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при сохранении ими публичного статуса.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

Экономическая правда