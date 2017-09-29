В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ зимой

Павел Розенко

Цена на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов не повысится.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "5 канала", сообщает пресс-служба правительства.

"На сегодня есть четкое решение о том, что цена на газ в этом отопительном сезоне повышаться не будет. И в государственном бюджете Украины на 2018 год заложена цена на газ на уровне 2017 года", - уверяет он.

Вице-премьер также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Наиболее тяжелым этапом осенью всегда был рост цены на газ, но цена на газ не будет повышаться, а следовательно нет никаких оснований для повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, и нет никаких оснований говорить о раскрутке инфляции в осенне-зимний период", - сказал Розенко.

Как сообщалось, заместитель главы МВФ Дэвид Липтон в интервью "Экономической правде" заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами.

Напомним, правительство ввело единую цену на газ для населения, отменив льготные категории, и повысило более чем в два раза стоимость голубого топлива для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Решение Кабмина было продиктовано необходимостью реформировать газовый рынок сделав продажу газа населению и ТКЭ прибыльной.

Газовые цены для этих категорий рассчитаны из прогнозных спотовых котировок на хабе NCG в Германии и учитывают расходы на транспортировку газа к западной границе Украины (по тарифам европейских операторов ГТС) и к конечному потребителю (по тарифам украинской ГТС).

Экономическая правда