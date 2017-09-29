Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин

Розничные цены на дизельное топливо и бензины с 28 по 29 сентября продолжили рост.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 5 коп/л и 4 коп/л - до 25,56 грн/л и до 26,27 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ подорожал на 8 коп/л (27,34 грн/л).

Стоимость дизтоплива, по состоянию на 29 сентября, составила 23,60 грн/л (+4 коп/л).

В сети "Надежда" бензины марок А-92 и А-95 подорожали на 70 коп/л - до 24,89 грн/л и 25,88 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 70 коп/л, а ДТ - на 85 коп/л. Бензин А-92 в сети "Восток" подорожал на 70 коп/л - до 25,65 грн/л, а бензины А-95 и А-95+ прибавили 90 коп/л

Такие сети как Shell, Автотранс, БРСМ-Нафта, Маркет и Укр-Петроль повысили цены на топливо на 3-54 коп/л.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с 8 сентября.

Всего с 7 по 29 сентября средняя стоимость бензина марки А-92 выросла на 1,73 грн/л, А-95 - на 1,71 грн/л, А95+ - на 1,65 грн/л, а ДТ прибавило 1,70 грн/л.

На заправках верхнего ценового сегмента за этот период топливо подорожало в среднем на 1,5 грн/л, а в нижнем ценовом сегменте - на 2 грн/л.

Напомним, Антимонопольный комитет подозревает участников рынка нефтепродуктов в сговоре при повышении цен на бензин и дизельное топливо.