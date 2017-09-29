НКРЭ заявляет об угрозе срыва начала отопительного сезона

Глава Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики Дмитрий Вовк называет критической ситуацию с обеспечением газом объектов тепловой энергетики.

Об этом говорится в его письме на премьер-министра Владимира Гройсмана.

"По информации, которая есть в распоряжении комиссии, на сегодня существуют производители тепловой энергии, с которыми НАК "Нафтогаз Украины" не подписал договора поставки природного газа", - говорится в письме.

Там же указывается, что "Нафтогаз" часто отказывается оформлять акты приемки-передачи газа с предприятиями ТКЭ.

"Урегулирование сложившейся ситуации требует консолидации усилий органов государственной власти, в том числе принятия необходимых решений Кабмина, с целью стабильного прохождения отопительного сезон 2017-2018 гг.", - пишет Вовк.

По данным ЭП, основой конфликтных ситуаций между "Нафтогазом" и предприятиями ТКЭ является несвоевременная оплата последними отпущенного им газа.

На прошлой неделе НАК распространил сообщение, в котором говорилось о списании 385 млн грн. и реструктуризации 680 млн грн. долгов предприятий теплоэнергетики за использованный газ.

"Накануне начала нового отопительного сезона НАК предпринимает активные меры для урегулирования задолженности предприятий теплоэнергетики за использованный природный газ. Одним из действенных инструментов урегулирования вопроса задолженности предприятий ТКЭ коммунальной формы собственности является реструктуризация долга", - говорится в сообщении.

В марте т.г. Кабмин своим постановлением №187 утвердил "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов".

В соответствии с ним, обязательства по поставкам газа предприятиям тепловой энергетики возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Но в этом же документе указывается, что "при наличии задолженности и ненадлежащих расчетов производителя тепловой энергии, "Нафтогаз" имеет право не поставлять газ потребителю-должнику".

Дмитрий Рясной, ЭП