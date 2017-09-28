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НБУ снова снизил официальный курс гривни

Четверг, 28 сентября 2017, 20:43

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 29 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,52 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,23 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5393 гривни.

Напомним, 28 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,49-26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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