"Турбоатом" должен контролироваться государством – премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что контрольный пакет акций (51%) ПАО "Турбоатом" должен оставаться в собственности государства.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Турбоатом" должен оставаться не менее 51% в собственности, то есть в контрольной собственности государства и точка", - сказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что в Украине в приватизации запрещено принимать участие представителям страны-агрессора, то есть России.

Ранее сообщалось, что ПАО "Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, в котором более 75% акций принадлежит государству, планирует реорганизоваться в частное АО (ЧАО).

По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартала текущего года государству принадлежит более 75,2241% акций ПАО "Турбоатом", крупным миноритарным владельцем является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Он владеет 15,3416% акций.

Накануне Гройсман на заседании Нацсовета реформ при президенте Украины" назвал ПАО "Турбоатом" в перечне предлагаемых к приватизации объектов.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.