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Инфляция в этом году может быть выше прогнозируемой — НБУ

Четверг, 28 сентября 2017, 16:07
 

Прогноз роста инфляции Национального банка Украины в этом году может измениться.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас факторы инфляции остаются контролируемыми, однако на ее уровень давят временные факторы, которые привели к росту цен на четыре группы товаров – мясную и молочную продукцию, овощи и табачные изделия.

Сологуб отметил, что монетарная политика должна реагировать на изменение фундаментальных факторов.

"Поэтому мы будем внимательно следить, чтобы эти временные факторы не превратились в фундаментальные. Кроме того, могут реализоваться инфляционные риски в плоскости фискальной политики. Если в результате мы увидим высокие риски невозврата инфляции к целевым ориентирам, тогда будем реагировать на это жесткой монетарной политикой", — подчеркнул замглавы НБУ.

Напомним, в августе потребительская инфляция продолжила рост в годовом измерении и составила 16,2%.

В НБУ считают, что до конца текущего года показатель инфляции в годовом измерении будет иметь тенденцию к замедлению.

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инфляция
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