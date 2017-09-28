Минфин снял риск дефолта в 2019 году - Данилюк
Министерству финансов Украины удалось снять риск дефолта в 2019-2020 годах.
Об этом во время круглого стола заявил министр финансов Александр Данилюк, передают "Українські новини".
"Смотрите, я профессиональный министр финансов. И я как министр финансов могу сказать: возврат на внешние рынки займов снял риск дефолта в 2019 году", - сообщил министр.
Он также отметил, что этот выход на внешние рынки был предусмотрен программой МВФ.
Данилюк заявил, что Министерство финансов категорически против повышения налогов в 2018 году, тогда как в ведомстве выступают за сокращение расходов государственного бюджета.
Напомним, Украина получила согласие от держателей еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах согласие на досрочный выкуп ценных бумаг на сумму 1,576 млрд долларов.
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