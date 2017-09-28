НБУ сдерживает гривну от падения

Национальный банк продал на аукционе 28 сентября 36,4 миллиона долларов при общем объеме заявок 38 миллионов долларов.

Об этом говорится в данных регулятора.

Как отмечается, на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты по курсу от 26,50 гривни за доллар до 26,52 гривни за доллар.

НБУ продавал валюту по курсу от 26,21 гривни за доллар до 26,22 гривни за доллар. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,5111 гривни за доллар.

Напомним, 28 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар, а уже к 11:05 "подросли" к 26,49-26,52 гривни.

Последний раз НБУ выходил на межбанк с аукционом 21 сентября и продал банкам 27,1 млн долларов по средневзвешенному курсу 26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда