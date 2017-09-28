Полеты над Калиновкой запрещены до 2 октября - МИУ

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт Калиновка в Винницкой области продлен до 2 октября.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что радиус горизонтальных границ уменьшен с 50 до 12 км.

"Изменения границ запрета по Калиновке: горизонтальные границы радиусом 12 км с центром (49*24'32ПШ 28*29'46 СД) пгт. Калиновка; вертикальные границы - от земной поверхности до высоты 4250 метров (FL140). Период действия запрета с 00.00-28.09.2017 до 23.59 - 01.10.2017", - сообщил Лавренюк.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе села Калиновка Винницкой области.

Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 47 поездов. Въезды в Винницкой области трассой м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыто.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Экономическая правда