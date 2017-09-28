НБУ продолжает снижать официальный курс гривни

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 28 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,47 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,08 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,5635 гривни.

Напомним, 27 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Экономическая правда